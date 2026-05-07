Китайский регулятор попросил банки приостановить кредитование «чайников»

Национальное управление финансового регулирования Китая (NFRA) рекомендовало крупнейшим банкам страны временно приостановить новые кредиты пяти нефтеперерабатывающим заводам, недавно попавшим под санкции США из-за связей с иранской нефтью, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США) называет Китай крупнейшим в мире покупателем иранской нефти, страна приобретает примерно 90% общего экспорта нефти Ирана. Основную часть иранского «черного золота» закупают так называемые «чайники» — независимые китайские нефтеперерабатывающие заводы.

Финансовый регулятор Китая попросил банки проверить свою уязвимость для санкционных рисков и деловые отношения с компаниями, включая Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery – один из крупнейших частных НПЗ Китая.

Пока банкам рекомендовано не выдавать новые кредиты в юанях, однако им также указали не отзывать существующие займы. Устная директива, поступившая перед майскими праздниками в Китае, контрастирует с уведомлением Министерства коммерции от 2 мая, которое рекомендовало компаниям игнорировать американские санкции. Это стало первым случаем, когда власти применили блокирующий механизм, введенный в 2021 году для защиты компаний от иностранных законов, которые он считает необоснованными.

Это показывает попытку поиска баланса Пекином, который пытается демонстрировать независимость от решений администрации президента США Дональда Трампа, одновременно защищая крупнейшие госбанки от вторичных санкций Соединенных Штатов. Напряженность между странами нарастает накануне личной встречи Трампа и Си Цзиньпина, запланированной на 14-15 мая.

В конце апреля Минфин США внес в санкционный список пять китайских НПЗ, закупающих иранскую нефть. И сразу предупредил , что иностранные банки и компании могут попасть под вторичные санкции за проведение операций с китайскими НПЗ.