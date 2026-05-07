Раскрыты катастрофические потери рынка СПГ от войны на Ближнем Востоке

Жесткие условия на газовом рынке сохранятся дольше, чем ожидалось ранее из-за конфликта с Ираном. Об этом заявил эксперт Международного энергетического агентства Гергели Мольнар на Будапештском саммите по СПГ, передает Reuters.

По словам специалиста, война уже привела к потере около 120 миллиардов кубометров сжиженного природного газа в период с 2026 по 2030 год. Поставки СПГ сократились примерно на 15%. Однако значительное увеличение мощностей по сжижению поможет компенсировать потери от приостановки добычи в Катаре и ОАЭ.

Атаки Ирана вывели из строя 17% экспортных мощностей Катара, что ставит под угрозу поставки в Европу и Азию перед началом сезона заполнения хранилищ. Запасы газа в хранилищах Евросоюза сейчас примерно на 30% ниже среднего пятилетнего показателя. Чтобы восполнить их до целевого уровня в 90%, потребуется дополнительно 10 миллиардов кубометров газа.

Ранее Bloomberg сообщил, что некоторые европейские трейдеры на рынке природного газа уже начали страховаться от резкого скачка цен следующей зимой. Война на Ближнем Востоке продолжает нарушать поставки, а ситуация остается непредсказуемой.