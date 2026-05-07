Удастся ли Украине погасить миллиардный долг перед Китаем

Владимир Зеленский может обратиться к Евросоюзу с просьбой урегулировать долговые обязательства Киева перед Китаем, предположил в беседе с News.ru доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

По мнению эксперта, для политика это единственный выход из сложившейся ситуации. Перенджиев отметил, что страна в значительной степени зависит от внешней финансовой помощи, и собственных средств для погашения долга у Киева нет.

Другого варианта, кроме как просить ЕС или США выплатить долг напрямую Китаю, по его словам, не существует. При этом эксперт усомнился, что западные партнеры захотят безвозмездно перечислять средства геополитическому конкуренту.

Ранее Китай отказал Украине в отсрочке по выплате задолженности в размере 30,8 миллиарда долларов. Зеленский через посла в Пекине обратился к китайской стороне с просьбой продлить срок погашения долга и смягчить долговое бремя, сославшись на финансовые трудности.