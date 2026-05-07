ЦБ: безработица с запозданием реагирует на замедление экономики

Компании не спешат увольнять сотрудников, несмотря на то, что спрос на их продукцию снижается, отметил Центробанк в резюме обсуждения ключевой ставки (есть у Frank Media). В результате рынок труда не возвращается к «сбалансированному состоянию» так быстро, как этого хотел бы регулятор.

«В предыдущие годы компании столкнулись с нехваткой рабочей силы, поэтому стремятся удерживать персонал даже при снижении спроса на свою продукцию, так как опасаются, что восстановить численность в дальнейшем будет сложно», — объясняет ЦБ.

Из-за этого формируется «недостаточно эффективное распределение рабочей силы», пишет регулятор. Те компании, которые видят рост спроса и хотели бы его удовлетворить, не могут нарастить производство из‐за дефицита персонала, поскольку другие удерживают сотрудников. Вместо сокращений и перетока кадров в стране замедляется рост зарплат и премий, а часть сотрудников переводят на неполную занятость.

«Это означает, что возвращение рынка труда к сбалансированному состоянию происходит медленно и неравномерно, а реакция занятости и безработицы на замедление экономики остается более запаздывающей, чем в предыдущих циклах», — согласились участники заседания по ключевой ставке.

Уровень безработицы в России по итогам марта составил 2,2%, сообщал Росстат. Это близко к февральскому показателю, 2,1%, который стал минимальным за всю историю наблюдений с 1991 года. При этом, по результатам апрельского опроса Российского союза промышленников и предпринимателей, число компаний, которые планир у ют экономить на сотрудниках, выросло вдвое с начала года, до 25%. В основном они планировали сокращать наем персонала, половина — увольнять сотрудников или переводить их на неполную занятость.

На апрельском заседании ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых. В первом квартале ВВП сократился на 0,3% год к году.