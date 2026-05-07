FT: ЕС требует от Норвегии расторгнуть соглашение с Россией по вылову трески

Европейский союз требует от Норвегии отказаться от сотрудничества с Россией в сфере рыболовства, в результате чего Осло может остаться без трески.

Такую информацию со ссылкой на дипломата одной из стран Скандинавии приводит британская газета Financial Times. По её данным, призывы отказаться от сотрудничества с Россией всё чаще звучат в Европе.

«Если Норвегия разорвёт соглашение, через несколько лет мы останемся без трески», — сказал дипломат.

Ранее японский депутат Мунэо Судзуки допустил возобновление диалога с Россией по рыболовству в мае.