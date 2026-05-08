Население и бизнес в России увлеклись наличными деньгами

Только за апрель объем наличных денег в обращении вырос на 607 млрд рублей, превысив совокупный показатель в 20 трлн, следует из статистики ЦБ. Это самый мощный всплеск «нала» с сентября 2022 года, когда после объявления «частичной мобилизации» россияне сняли с банковских счетов и перевели в кэш почти 930 млрд рублей. Но сегодня причины происходящего бума наличности -совсем иные.

Ситуация отчасти коррелируется с данными ВЦИОМ, согласно которым с начала 2026 года каждый второй россиянин хотя бы раз сталкивался с просьбой заплатить за товар или услугу наличными. Это значит, что в условиях резко возросшей с начала января налоговой нагрузки, малый и средний бизнес (МСП), движимый банальным инстинктом самосохранения, пытается обойти контроль государства и банков, и перевести доходы в «теневую» зону.

Что касается повышенного спроса на бумажные деньги со стороны физлиц, Центробанк объясняет его всё более частыми перебоями с мобильным интернетом и отказами терминалов оплаты. Действительно, поскольку люди физически не могут пользоваться картами, приходится переходить на купюры. Мы попросили экспертов прокомментировать происходящее, ответив на ряд вопросов: с чем связан этот тренд; насколько он долгосрочен и какие последствия может иметь для банковской системы и экономики; будет ли государство ему противодействовать и если да, то каким образом?

Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global:

«Высокий спрос на наличные говорит о том, что россияне заранее готовятся к чрезвычайным ситуациям, когда даже наличие существенной финансовой «подушки безопасности» в банке не страхует владельца от невозможности воспользоваться этими деньгами на «черный день» в условиях ограниченного доступа к интернету или к банковским сервисам. Среди других причин - снижение ключевой ставки ЦБ и процентов по вкладам, ужесточение контроля за безналичными операциями физлиц, опасение утечки персональных данных. Чрезмерное «увлечение» наличными деньгами, кроме прочего, может сигнализировать о массовом уходе малого и среднего бизнеса в теневой сектор. Многие сервисы, в том числе каршеринг, такси, оплата парковки в крупных городах, маркетплейсы, интернет-магазины, банковские и финансовые услуги, службы доставки еды и курьерские услуги, уже ориентированы на преимущественную оплату безналичными средствами. Им придется увеличить затраты, чтобы наладить везде по стране бесперебойную оплату своих услуг наличными. В результате услуги подорожают, а комиссии для клиентов и партнеров вырастут. Однако о долгосрочном тренде речи нет. Возможность совершения оплаты в цифровых рублях даже в отсутствие интернета (если рубли заранее скачать как файлы с цифрового кошелька на свой смартфон или иное переносное устройство), поможет населению и бизнесу, а в конечном счете государству, справиться с возникающими трудностями при оплате товаров и услуг, когда интернет недоступен».

Анастасия Кудрявцева, эксперт по бизнес-психологии:

«Ситуация отражает, в первую очередь, изменения поведенческой модели людей и бизнеса. Когда на рынке сохраняется высокая неопределённость, наличные воспринимаются как самый простой и понятный способ контроля над своими средствами и диверсификации рисков. К этому добавляется фактор процентных ставок — несмотря на их формально высокий уровень, часть населения не готова фиксировать деньги в банковских инструментах на длительный срок, особенно если есть ожидания изменения политики регулятора. Малый бизнес в этой ситуации тоже уходит в более «гибкие» расчёты, где наличные позволяют быстрее реагировать на операционные задачи. С точки зрения банковской системы это создаёт дополнительное давление на ликвидность, особенно если тренд закрепляется. Банкам приходится активнее конкурировать за ресурсы, пересматривать продуктовую линейку и удерживать клиентов не только ставками, но и удобством сервисов. При этом говорить о системных рисках преждевременно: объёмы значительные, но пока не критические. Гораздо важнее то, что снижается эффективность монетарной политики — деньги, находящиеся вне банковской системы, хуже «реагируют» на изменения ключевой ставки. Государство, скорее всего, воздержится от резких шагов, таких как прямое ограничение оборота наличных. Основной акцент традиционно будет сделан на стимулировании безналичных расчётов: развитии платёжной инфраструктуры, цифровых сервисов, повышении удобства и прозрачности операций. Параллельно возможны точечные меры контроля в сегментах, где наличные используются для ухода от налогов или обналичивания».

Алексей Зубец, директор Центра исследования социальной экономики: