Африканская страна захотела активнее торговать с Россией

Ливия захотела наладить несырьевой экспорт в Россию. О желании активнее торговать заявил глава ливийского управления по развитию экспорта Мухаммед аль-Ханкари, его цитирует РИА Новости.

По словам представителя африканской страны, власти уже обсуждают с Москвой льготный доступ своих товаров на рынок РФ. Вопросы развития двусторонних отношений поднимали на встрече с российским послом.

«На встрече была достигнута предварительная договоренность об открытии рынка России для ливийского несырьевого экспорта», — уточнил он.

Ливийская сельхозпродукция, в частности финики, мед, а также стройматериалы, могут быть востребованы на рынках разных стран, отметил аль-Ханкари.

Ливия входит в список главных покупателей российских зерновых. С июля 2024-го по май 2025-го главными покупателями российской пшеницы стали Египет, Турция и Бангладеш. Покупатели из первой страны за отчетный период приобрели в общей сложности 8,247 миллиона тонн ключевой российской агрокультуры, из второй — 3,349 миллиона, а из третьей — 2,706 миллиона. В топ-5 импортеров также вошли Алжир с результатом в 1,711 миллиона и Ливия (1,601 миллиона).