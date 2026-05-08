США наращивают закупки популярного продукта из России

Американский импорт растворимого кофе из России за январь-март 2026 года вырос более чем в три раза, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные статслужбы США.

За три месяца Штаты закупили у РФ сублимированного кофе на 641,9 тысячи долларов — это в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в марте поставки упали почти на четверть, до 191,4 тысячи долларов.

Одновременно США сократили закупки обжаренного цикория — заменителя кофе — на 15%, до 13,8 тысячи долларов. Однако в марте, напротив, произошел скачок: рост на 41% к февралю и на 20% в годовом выражении, до 3,4 тысячи долларов.

Основными поставщиками растворимого кофе на американский рынок остаются Мексика, Колумбия и Бразилия. Цикорий США в основном закупают у Франции, Индии и Польши.

Ранее сообщалось, что мировые цены на какао-бобы упали до исторических минимумов за последние недели. Сейчас тонна сырья на биржах стоит около 3,25 тысячи долларов, тогда как год назад — 9,9 тысячи. По сравнению с декабрем 2024 года, когда цены поднимались до 12 тысяч долларов за тонну, какао подешевело в 3,6 раза.