В Китае оценили торговые связи с Россией

Китайско-российские торговые отношения опираются на прочный фундамент, Пекин уже 16 лет выступает в качестве крупнейшего партнера Москвы.

Об этом заявил заместитель директора департамента Европы и Азии Министерства коммерции КНР Ма Чи.

"Двусторонняя торговля [КНР и РФ] имеет прочную и устойчивую основу. <...> Китай на протяжении 16 лет подряд сохраняет статус крупнейшего торгового партнера России", - сообщил он на пресс-конференции, посвященной предстоящему 10-му российско-китайскому Экспо, которое 17-21 мая пройдет в городе Харбин (административный центр северо-восточной провинции Хэйлунцзян).

Как отметил Ма Чи, товарооборот двух стран уже три года подряд преодолевает отметку $200 млрд. Он напомнил, что в январе - марте объем двусторонней торговли Китая и России достиг $61,2 млрд, что примерно на 14% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

"Наше сотрудничество в приоритетных областях углубляется и становится более практичным, - подчеркнул замдиректора. - Китай и Россия продолжают расширять сотрудничество в областях транспортной интеграции, машиностроения и освоения сельскохозяйственных земель".

Ма Чи уточнил, что объем грузоперевозок через автомобильный и железнодорожный мосты между КНР и РФ постоянно растет, а сеть каналов трансграничной логистики непрерывно совершенствуется, что "создает прочную основу для беспрепятственного двустороннего товарооборота".

"Мы продолжаем углублять двустороннее инвестиционное сотрудничество, модернизируем двустороннее инвестиционное соглашение, содействуем реализации ряда крупных инвестиционных проектов, - добавил он. - В 2025 году объем наших взаимных инвестиций продолжил расти, а степень промышленной интеграции неуклонно повышалась".

Товарооборот КНР и России в 2024 году достиг рекордной отметки, превысив $244 млрд. В 2025 году объем торговли двух стран сократился на 6,9%, до $228,1 млрд.