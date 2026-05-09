Конфликт в Иране гонит вверх мировые цены на продовольствие

Мировые цены на продовольствие демонстрируют устойчивый рост на протяжении трёх месяцев подряд, и ситуация усугубляется эскалацией конфликта в Иране. Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на свежие данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций, индекс цен зафиксировал повышение стоимости сразу по нескольким ключевым категориям товаров. В частности, заметно подорожали зерновые культуры, растительное масло и мясо, в то время как цены на молочную продукцию и сахар, напротив, показали снижение.

Главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Тореро, комментируя текущую ситуацию, постарался вселить определённый оптимизм в участников рынка. Он заявил, что несмотря на серьёзные сбои, связанные с разразившимся кризисом в Ормузском проливе, глобальные агропродовольственные системы продолжают демонстрировать похвальную устойчивость к внешним шокам. По его словам, цены на зерновые пока выросли умеренно, чему в немалой степени способствуют относительно большие запасы и достаточные объёмы поставок, сохранившиеся с предыдущих сельскохозяйственных сезонов.

В организации также обнародовали свои прогнозы относительно сохранности мировых запасов зерновых культур в 2026 году. Аналитики ожидают, что производство зерна в текущем году вырастет на 6% в годовом исчислении, что должно оказать сдерживающее воздействие на темпы роста цен. Однако эксперты предупреждают, что на рынке сохраняется высокая степень неопределённости, особенно в отношении будущего урожая пшеницы. Данный фактор вызывает серьёзное беспокойство в контексте дальнейшего развития событий вокруг стратегического морского коридора.

Основная угроза для стабильности продовольственного рынка исходит от ожидаемого роста цен на энергоносители и удобрения, который станет прямым следствием продолжающегося закрытия Ормузского пролива. Удорожание топлива и агрохимикатов неизбежно потянет за собой увеличение себестоимости сельскохозяйственной продукции по всему миру, что может перечеркнуть все позитивные прогнозы относительно рекордных урожаев.