Японская компания закупила партию российской нефти

Японская нефтяная компания Idemitsu закупила партию российской нефти с Сахалина.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«Мы приняли решение о закупке по запросу Управления природных ресурсов и энергетики для обеспечения стабильных поставок нефтепродуктов», — отметили в компании.

В Idemitsu добавили, что в настоящее время на нефть сорта Sakhalin Blend для Японии не распространяются санкции, поэтому компания работает над обеспечением стабильных поставок нефтепродуктов.

17 апреля Минфин США во второй раз разрешил сделки с российской нефтью и нефтепродуктами, которые находятся на танкерах в море и были загружены на них по состоянию на 17 апреля. Данная лицензия является действующей до 16 мая. До этого 12 апреля Вашингтон временно вывел российскую нефть из-под санкций, лицензия перестала действовать 11 апреля.

24 апреля глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что США не собираются и дальше приостанавливать нефтяные санкции против России.