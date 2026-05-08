Как война на Ближнем Востоке повлияла на бюджет РФ

Из-за конфликта на Ближнем Востоке мировые цены на нефть резко пошли вверх, что принесло российскому бюджету дополнительные доходы. В апреле 2026 года поступления от налога на добычу полезных ископаемых выросли с 442 миллиардов до 917 миллиардов рублей, пишут «Известия».

Экспортная выручка от нефти за март достигла 19 миллиардов долларов. Как подсчитали в Минфине, если цены останутся высокими, бюджет может получить дополнительно около 200 миллиардов рублей.

Часть этих средств государство направило нефтяным компаниям. По демпферному механизму выплаты составили 207 миллиардов рублей, еще 152 миллиарда поступили через возвратный акциз.

К началу мая еженедельная выручка от продажи нефти достигла 2,42 миллиарда долларов. Атаки дронов на терминалы в Приморске, Усть-Луге и Новороссийске временно осложнили работу портов, но после ремонта отгрузки восстановились. Дополнительные объемы из Мурманска помогли компенсировать потери на балтийском и черноморском направлениях.

Поставки российской нефти в Индию в апреле держались на уровне 1,5 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, Россия отправила редкие партии топлива на Филиппины и в Японию — Токио получил уже четвертую партию с 2022 года.

Страны G7 и Евросоюз с 2022 года запретили импорт российской нефти и ввели потолок цен — сначала 60 долларов за баррель, а в 2025 году снизили до 47,6. Великобритания также объявила о планах создать антироссийский союз «северных флотов» с единым управлением из Лондона.

Несмотря на санкции, Москва наращивает экспорт на альтернативных рынках, прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Перебои с поставками через Ормузский пролив уже привели к росту цен на сырье в самих западных странах, говорится в материале.