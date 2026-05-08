Объем нефтегазовых доходов России в январе-апреле 2026 года снизился на 38,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Минфин.

Такие показатели связаны преимущественно с падением цен на нефть в предшествующие месяцы, сообщается на сайте ведомства.

Суммарные доходы федерального бюджета за этот период составили 11 721 млрд рублей, что на 4,5% ниже уровня 2025 года.

При этом отмечается положительная динамика ключевых ненефтегазовых доходов: федеральный бюджет получил 9 423 млрд рублей, что на 10,2% превышает поступления за тот же период прошлого года. Поступления оборотных налогов, в том числе НДС, выросли на 17,2%. В целом ненефтегазовые доходы продолжают увеличиваться, несмотря на снижение нефтегазовых поступлений.

Минфин с мая 2026 года возобновил операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в рамках «бюджетного правила». При этом объем отложенных операций за март и апрель учтен при расчетах на май. Механизмы бюджетного правила и использование средств ФНБ позволяют поддерживать устойчивость бюджета даже при сильных колебаниях нефтегазовых доходов.

Расходы федерального бюджета за первые четыре месяца 2026 года составили 17 598 млрд рублей, что на 15,7% выше прошлогодних показателей. Опережающая динамика расходов объясняется быстрым заключением и авансированием контрактов.

В итоге с января по апрель 2026 года федеральный бюджет сложился с дефицитом 5 877 млрд рублей, что на 2 946 млрд рублей превышает дефицит прошлого года. Минфин подчеркивает, что высокий уровень дефицита в начале года связан прежде всего с ускоренным финансированием бюджетных обязательств.

Ранее Кремль признал падение нефтегазовых доходов России.