«Мир сошел с ума»: как США намерены «погрузить в хаос» Ближний Восток

Происходящее на Ближнем Востоке является баталией за погружение региона в хаос. Как сообщает «Царьград», «мир сошел с ума» — США хотят избавиться от конкурента по поставке ресурсов.

Как отметил депутат Госдумы Михаил Делягин в эфире программы «Итоги дна», Вашингтон хочет, чтобы Ближний Восток не конкурировал с ним как источник поставок энергоресурсов. Он напомнил, что окружение президента США Дональда Трампа говорило о том, что хочет превратить Штаты в энергетическую сверхдержаву.

«Теперь мы видим разрушение поставок из прежнего энергетического сердца мира, из Персидского залива, — это и есть движение к превращению Америки в единственного глобального поставщика энергоресурсов. Это новая форма гегемонизма», — заявил Делягин.

Распад мира, по мнению эксперта, носит «объективный характер». Экономист считает, что одна из главных задач на уровне государства сейчас — ограничивать произвол монополий, не позволяя им произвольно завышать цены и останавливать технический прогресс. Делягин уверен, что России следует ориентироваться на то, чтобы создавать свой макрорегион.

Вместе с тем депутат замечает, что текущая ситуация уже влияет на жизни людей. Авиационный керосин резко подорожал, а от ряда рейсов приходится отказываться. В ЕС авиатоплива осталось на шесть недель: уже отменено свыше 20 тысяч рейсов.

Сообщения о том, что объем добычи нефти снижается, идут от Ирака, Саудовской Аравии, Кувейта, ОАЭ. При этом страны Юго-Восточной Азии могут позволить себе покупать нефть стоимостью до 150 долларов за баррель. Повышение цены запустит снижение спроса.

Эксперт по нефти и газу Борис Марцинкевич замечает, что вслед за падением спроса на нефть упадет и экономика. Цены будут расти везде. Он заметил, что внутренний рынок РФ с внешним связан достаточно слабо — цена постепенно растет, вне зависимости от внешних условий.

Между тем потеряно порядка 20% мировой торговли. Буквально на глазах растет новый рынок. По мнению Марцинкевича, сейчас происходит торговля рисками, надеждами и ожиданиями — нельзя предсказать, что будет дальше.

«Мир сошел с ума и обратно возвращаться не намерен. Чем это закончится? Рынок с дефицитом –—с 70-х годов его не было. Сейчас происходит что-то новое», — заявил он.

Михаил Делягин предупредил, что вместе с властью монополий растет спрос в сферах, связанных с деградацией человека. Развитие человечества было переориентировано и развернуто с созидания на потребление и развлечение, поскольку созидать очень тяжело. Депутат считает, что впоследствии выясняется, что «впечатлений — масса», а на самом деле осознанно ничего не сделано.