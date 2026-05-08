Пакистан неожиданно отказался от срочных закупок СПГ

Пакистан отказался от срочной закупки сжиженного природного газа, решив дождаться урегулирования конфликта между США и Ираном, пишет Bloomberg.

Госкомпания Pakistan LNG Ltd. не стала проводить тендер на приобретение двух партий топлива с поставкой в мае. Власти рассчитывают, что вскоре смогут получить более дешевый газ из Катара.

С начала марта Пакистан получил только одну партию СПГ, хотя в прошлом году импортировал в среднем девять партий в месяц. Долгосрочные контракты с Катаром сейчас обходятся примерно вдвое дешевле спотовых закупок.

Отказ от покупок на споте может усугубить дефицит газа в стране, который уже вызывает массовые отключения электричества. Министр нефти Али Первез Малик ситуацию не комментирует.

Из-за войны в Персидском заливе судоходство в Ормузском проливе практически остановлено. С конца февраля через него не проходят поставки газа, нефти и нефтепродуктов. До конфликта здесь шла пятая часть мирового СПГ. С апреля действует перемирие, но новые столкновения между США и Ираном сохраняют неопределенность.

В конце апреля Пакистан впервые за два года закупил партию американского СПГ через компанию Total. Поставки были запланированы на 12–14 и 24–26 мая. На прошлой неделе через пролив все же прошли отдельные грузы, включая танкер с дизелем. 7 мая премьер-министры Пакистана и Катара обсудили конфликт и подтвердили приверженность мирным усилиям.