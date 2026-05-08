У американцев испортилось настроение из-за экономической ситуации в США

Потребительские настроения в США упали до нового рекордно низкого уровня, поскольку американцы опасаются того, как растущая инфляция скажется на их финансах и возможностях делать покупки. Об этом сообщило Bloomberg.

Оно сослалось на данные Мичиганского университета, которые гласят, что предварительный индекс настроений за май снизился до 48,2 с 49,8 в апреле. Американцы ждут, что цены вырастут на 4,5 процента, и все сильнее беспокоятся из-за того, что ситуация, вызванная ростом общей стоимости жизни, усугубляется резким подорожанием бензина. А его ценник, по информации Американской автомобильной ассоциации, на этой неделе впервые с июля 2022 года в среднем превысил 4,5 доллара за галлон. С начала войны с Ираном стоимость горючего поднялась более чем на 50 процентов.

Оценка потребителями своего текущего финансового положения упала до самого низкого уровня с 2009 года. Условия для совершения покупок снизились до пятимесячного минимума.

В апреле индекс оптимизма малого бизнеса в США упал до 11-месячного минимума. Оказалось, что резкое подорожание энергоносителей из-за войны в Иране перевесило преимущества низких налогов. ​