Bild: Бундесрат заблокировал антикризисную выплату, обещанную Мерцем

Бундесрат заблокировал обещанную канцлером Фридрихом Мерцем антикризисную премию в €1 тыс. для немецких работников.

Издание Bild назвало произошедшее «громким фиаско федерального правительства».

Мерц и глава Минфина Ларс Клингбайль пообещали выплату на фоне энергокризиса из-за ситуации на Ближнем Востоке. Компании могли выдать эти деньги сотрудникам без налогов. Но земли отказались оплачивать решения центра из своего кармана и заблокировали уже принятый бундестагом законопроект.

Критики указали, что покрывать расходы планировали за счёт повышения налога на табак — это выгодно только федеральному центру, а регионы остаются ни с чем. Ни одна из земель под управлением ХДС/ХСС не поддержала проект.

Глава фракции «Зелёных» Катарина Дреге заявила, что антикризисная политика Мерца потерпела крах.

«Предложения правительства настолько плохи, что они не смогли убедить даже своих собственных премьер-министров», — сказала она.

Ранее Мерц в интервью телеканалу ZDF признал, что работа кабмина ФРГ не соответствует ожиданиям граждан, исходя из низких рейтингов правительства.