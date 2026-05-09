Посол России в Токио назвал условие для возобновления поставок нефти Японии

Для возобновления поставок российской нефти японской стороне необходимо снять введенные ранее санкции, включая потолок цен на энергоносители, заявил российский посол в Японии Николай Ноздрев.

Правительство Японии не обращалось к России с просьбой о возобновлении поставок нефти, сказал Ноздрев, передает ТАСС.

В случае возникновения такого запроса японской стороне придется отменить действующие ограничения, в первую очередь ценовой потолок на сырье.

«Двустороннее взаимодействие в сфере энергетики усилиями Токио находится на минимальном уровне», – подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что эта страна, которая практически полностью зависит от закупок энергоносителей из-за рубежа, сама приняла решение отказаться от российских нефти и угля.

Японским властям удается в определенной степени отстаивать важность сохранения своего участия в российских энергетических проектах на Сахалине и в Арктике. Сейчас Токио закупает нефть с проекта «Сахалин-2» лишь один-два раза в год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, японская компания Idemitsu приобрела партию российской нефти с Сахалина. До этого фирма Taiyo Oil возобновила закупки сырья с проекта «Сахалин-2».