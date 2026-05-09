Стали известны данные о количестве газа в хранилищах ЕС

Нетто-закачка (чистая разница между объемом закачки и отбора) газа в подземные хранилища ЕС составляет более 7 млрд куб. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Анализ показывает, что сейчас подземные хранилища ЕС заполнены на 34,51%, в них находится около 37,8 млрд куб. м газа. В прошлом году показатель оставлял 41,8%.

Согласно требованиям Еврокомиссии, нетто-закачка в хранилища к началу осенне-зимнего периода должна составить не менее 68 млрд куб. м. Годом ранее страны ЕС смогли достичь лишь 55 млрд куб. м.

Прогнозируется, что нынешний летний сезон пройдет при более высоких ценах на топливо. ЕС придется конкурировать с Азией за свободные объемы сжиженного природного газа на рынке. В «Газпроме» считают, что запасы газа в хранилищах Европы к следующему отопительному сезону могут не достигнуть 70%.