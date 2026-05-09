JPMorgan: на геополитические риски инвесторы ответили вложением в биткоины

Аналитики инвестиционного банка JPMorgan, как пишет РБК, зафиксировали кардинальное изменение в поведении розничных инвесторов, которые все чаще выбирают биткоин вместо золота для защиты капитала от геополитических рисков и ослабления национальных валют. Эксперты обратили внимание на разнонаправленную динамику притоков средств в биржевые фонды на базе главной криптовалюты и драгоценного металла.

Май стал третьим месяцем подряд, когда спотовые биткоин-ETF демонстрируют уверенный приток капитала, в то время как золотые ETF, напротив, продолжают фиксировать оттоки, начавшиеся еще в марте на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. По мнению специалистов банка, это свидетельствует о ротации средств из золота в биткоин.

В отчете JPMorgan подчеркивается, что розничные трейдеры используют биткоин как инструмент хеджирования. Заметный разрыв в привлекательности двух активов подтверждается и ценовыми показателями: начиная с марта биткоин вырос примерно на 35% относительно золота к началу мая. Впрочем, аналитики признают, что с начала года сам драгоценный металл все еще показывает хорошие результаты по процентному росту, прибавив почти 10% и достигнув 4,7 тыс. долларов за унцию.

Впрочем, далеко не все эксперты разделяют оптимизм банка по поводу замены золота биткоином. Основатель крупнейшего хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио предостерег инвесторов, напомнив, что именно золото пока является исторически устоявшейся формой денег и вторым по величине резервным активом центральных банков мира. Он отметил, что рынок биткоина остается относительно маленьким и довольно рисковым.