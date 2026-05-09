Лаос обратился к России с просьбой

География поставок нефти постепенно расширяется — с просьбой обратилось правительство Лаоса, рассказал репортерам вице-премьер РФ Александр Новак. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, война на Ближнем Востоке привела к масштабному энергокризису. На фоне этого Индия, Китай, Куба, Япония, Южная Корея, Таиланд, Филиппины, Индонезия и Шри-Ланка заявили о желании возобновить или нарастить закупки российской нефти.

Новак отметил, что интерес к покупке российских энергоресурсов выражают прежде всего «практически все страны» Юго-Восточной Азии.

«Лаосская сторона обратилась с просьбой поставить нефтепродукты, мы сейчас этим занимаемся. Непростая логистика, через Вьетнам это надо делать», — уточнил вице-премьер.

Вместе с тем, заметил чиновник, реализация проекта возможна — представители российской нефтяной компании до конца мая выедут во Вьетнам для оценки логистических возможностей поставок в Лаос через эту страну.

Новак констатировал, что первая поставка будет осуществлена в ближайшие месяцы. Он добавил, что в 2025 году был зафиксирован почти двукратный рост товарооборота с Лаосом, в том числе за счет продукции машиностроения с высокой добавленной стоимостью.