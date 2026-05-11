Новое правительство Венгрии планирует пересмотреть соглашение по АЭС "Пакш-2"

Новое правительство Венгрии намерено пересмотреть условия соглашения о строительстве АЭС "Пакш-2" по проекту "Росатома". Об этом сообщил кандидат на пост министра экономики и энергетики Иштван Капитань.

© Росатом/АЭС "Пакш"

Он отметил, что экономические показания страны связаны с ценой на энергоносители, поэтому кабмин хочет добиваться снижения затрат на импорт нефти и газа, а также на производство электроэнергии.

"Одной из первых мер в этих целях станет пересмотр проекта сооружения АЭС "Пакш-2", – цитирует кандидата ТАСС.

По его словам, соглашения с "Росатомом" носят секретный характер, поэтому новое руководство страны еще не ознакомилось с ними.

Новые власти Венгрии сделали заявление об энергозависимости от России

Ранее новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр допустил пересмотр контрактов по АЭС "Пакш-2".

При этом глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация планирует развивать в Венгрии, Словакии и Болгарии свои проекты. По его словам, "Росатом" надеется ускорить строительство атомной станции "Пакш-2" при новом венгерском правительстве.