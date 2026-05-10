Евросоюзу, как считает член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема, необходимо снова начать закупки энергоносителей из России.

Он указал в соцсети X, что ЕС сейчас «отчаянно нуждается в российских энергоносителях», причем «независимо от того, введены санкции или нет». Будет «мудрым решением» для Брюсселя прекратить на фоне происходящего глобального энергокризиса «выставлять себя самым нравственным» и закупить больше энергоносителей из РФ.

Совет Евросоюза в январе 2026 года утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта СПГ и трубопроводного газа из России.

Заместитель главы МИД Александр Грушко, реагируя на решение европейских властей, заявлял, что страны ЕС сами поставили себя в уязвимое положение, отказавшись от энергоносителей из России.