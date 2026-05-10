Власти Японии подтвердили поездку чиновников правительства в Россию

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии подтвердило, что правительственная делегация приедет в Россию в конце мая. При этом Токио опроверг информацию СМИ о «развитии сотрудничества» с Москвой, сообщает РИА Новости.

Целью визита является «защита активов японских компаний», продолжающих работу в РФ. В министерстве допустили, что представители компаний также будут участвовать в переговорах с российской стороной.

При этом японские чиновники подчеркнули, что речь не идет о восстановлении экономических связей.

«Поступают сообщения, что правительство направит экономическую делегацию в Россию в ожидании сотрудничества в экономической и энергетической сфере после окончания конфликта на Украине, но таких планов нет», — отметили в минэкономики.

В министерстве добавили, что Токио намерен «продолжать вводить санкции против России, координируя действия с G7», и «в нынешней ситуации речи о развитии нового сотрудничества с Россией не идет».

На этой неделе источники агентства Kyodo сообщили, что правительство Японии решило направить экономическую делегацию в Россию 26–27 мая. В ее состав, в частности, войдут представители компаний Mitsui & Co. и Mitsui O.S.K. Lines.