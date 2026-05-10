Странам ЕС необходимо возобновить закупку энергоносителей у России, чтобы избежать энергетического кризиса. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема, передает ТАСС.

Политик отметил, что ЕС «отчаянно нуждается в энергоносителях из России», а уже введенные и планирующиеся санкции только усугубляют ситуацию.

«Было бы разумно перестать считать себя нравственнее остальных и начать покупать больше энергоносителей из РФ на фоне кризиса», — заявил Мема.

В конце апреля в МИД Эстонии заявили, что готовящийся 21-й пакет санкций ЕС должен «усилить давление на энергоносители» из России.