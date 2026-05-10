Варианты энергоснабжения для ЕС и Британии значительно ухудшились на фоне крупнейшего энергокризиса, рассказал в соцсети Х глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Накануне президент России Владимир Путин объявил, что Москва и Пекин достигли высокой степени договоренности по вопросу развития нефтегазового сотрудничества и готовы сделать «серьезный шаг вперед». Он пояснил, что стороны согласовали все вопросы.

«Варианты в сфере энергетики для ЕС и Великобритании в условиях худшего энергетического кризиса только что ухудшились», — разъяснил Дмитриев.

Ранее сообщалось, что финские, немецкие, испанские, французские умеренные политики призывают к возобновлению контактов с Россией, в том числе, в энергетической сфере.

В частности, член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема потребовал, чтобы чиновники Евросоюза возобновили закупки нефти и газа у России.

По его словам, организация отчаянно нуждается в энергоресурсах, санкции не должны мешать борьбе с кризисом.