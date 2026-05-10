Мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами

Мировые запасы нефти стремительно сокращаются на фоне ограничений поставок из Персидского залива из-за конфликта в Иране, сообщает Bloomberg.

Текущая ситуация, по мнению журналистов, увеличивает риск резких ценовых скачков и дефицита, а также уменьшает способность стран и отраслей смягчить последствия сокращения более миллиарда баррелей ежедневного экспорта.

В частности, в период с начала марта по конец апреля мировые запасы нефти ежесуточно уменьшались примерно на 4,8 миллиона баррелей. Как отмечает издание со ссылкой на оценки экспертов Morgan Stanley, этот показатель значительно превзошел предыдущий рекорд квартального падения, зафиксированный в статистике Международного энергетического агентства (МЭА).

В материале также приводятся данные одного из крупнейших инвестиционных банков в мире Goldman Sachs, согласно которым в последние дни появились некоторые признаки возможного небольшого замедления темпов сокращения резервов. Аналитики финорганизации связывают это с ослаблением спроса со стороны Китая, являющегося основным импортером нефти. Тем не менее эксперты обращают внимание на то, что наблюдаемые мировые запасы сырья вплотную приблизились к самой низкой отметке с 2018 года.

В свою очередь, руководитель отдела глобальных исследований сырьевых товаров JPMorgan Chase & Co. Наташа Канева пояснила, что нефтяной системе необходим определенный минимальный объем запасов. Это означает, что так называемый "операционный минимум" достигается задолго до полного исчерпания резервов, уточнила она, подчеркнув, что запасы выполняют функцию амортизатора для всей мировой нефтяной инфраструктуры.

Эксперт предупредила, что запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) могут перейти в зону "операционного стресса" уже в начале июня, если Ормузский пролив останется заблокированным. Вслед за этим, к сентябрю, они рискуют упасть до "операционного минимума", необходимого для функционирования трубопроводов, резервуаров и экспортных терминалов.

В завершении авторы материала напомнили, что значительную часть глобальных нефтяных резервов составляют стратегические запасы сырья и топлива, находящиеся под контролем правительств. Однако огромный объем приходится и на коммерческие запасы. Речь идет о складских резервах нефтедобывающих компаний, нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), трейдеров и дистрибьюторов, которые формируются в рамках их обычной операционной деятельности.

В конце апреля Объединенные Арабские Эмираты анонсировали выход из ОПЕК и альянса ОПЕК+. Отмечалось, что этот шаг продиктован долгосрочной стратегией и экономическими интересами развития энергетического сектора страны.

Данное решение, в частности, было принято на фоне энергетического кризиса, который возник после эскалации конфликта на Ближнем Востоке в конце февраля.

Ситуация привела к закрытию Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мирового экспорта нефти. В связи с этим стоимость российской нефти Urals превысила 116 долларов за баррель, что стало максимумом с 2013 года.

Утверждалось, что цена нефти в порту Приморск на Балтике почти в два раза превышала средний уровень в 59 долларов за баррель, который закладывался в федеральный бюджет на 2026 год. При этом стоимость Urals в черноморском порту Новороссийск превышала 114 долларов.