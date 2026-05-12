Финляндия ограничит экспорт фармацевтики в Россию

Министерство иностранных дел Финляндии хочет ужесточить правила экспорта фармацевтической и медицинской продукции в Россию.

Об этом пишет Yle.

Меры могут вступить в силу в июле.

В МИД Финляндии объяснили соответствующее решение опасениями, что продукция используется Россией в военных целях.

Отмечается, что финский поставщик медоборудования в Россию, компания Lojer-Merivaara Oy, экспортирует операционные столы и больничные койки в ряд регионов страны.

Ранее глава финской Центральной торговой палаты Юхо Ромакканиеми заявил, что Финляндия больше всех пострадала от разрыва связей с Россией.