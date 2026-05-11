Моди призвал граждан Индии экономить топливо

В условиях надвигающегося экономического кризиса жителям Индии необходимо начать экономить ресурсы и отказаться от приобретения драгоценных металлов, сообщает газета The Times of India со ссылкой на заявление премьер-министра страны Нарендры Моди.

Как следует из публикации, в настоящее время наблюдается неопределённость в глобальной экономике, включая масштабные сбои в цепочках поставок, которые ведут к повышению инфляции.

Глава правительства призвал население взять на себя ответственность и помочь укрепить финансовое положение государства.

По его словам, гражданам следует перейти на разумное потребление бензина и дизеля, а также предотвратить ненужный отток иностранной валюты за рубеж.

Ранее Bloomberg сообщило, что предприятия Соединённого Королевства сокращают количество постоянных сотрудников и всё чаще переходят на временные контракты на фоне серьёзных экономических проблем.