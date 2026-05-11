Рост мировых цен на продовольствие поддержал российский экспорт зерна

Мировые цены на продовольствие в апреле снова выросли, а стоимость пшеницы достигла максимума с прошлого лета на фоне погодных рисков в крупнейших странах-экспортерах и роста цен на растительные масла. Для России такая конъюнктура поддерживает экспорт зерна и удобрений.

Среднее значение индекса цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в апреле составило 130,7 пункта, увеличившись за месяц на 2,1 пункта, или на 1,6%. Рост продолжается третий месяц подряд, хотя темпы повышения оказались ниже мартовских. Основной вклад в увеличение индекса внесло подорожание растительных масел, мяса и зерновых, тогда как сахар и молочная продукция, напротив, подешевели. В годовом выражении индекс оказался выше уровня апреля прошлого года на 2%, но на 18,4% ниже пикового значения марта 2022 года.

Наиболее заметно в апреле вырос индекс цен на растительные масла - сразу на 5,9% за месяц. В ФАО связывают это с ростом цен на пальмовое, соевое, рапсовое и подсолнечное масла на фоне высокого мирового спроса и опасений по поводу поставок из стран Черноморского региона и Юго-Восточной Азии. Дополнительным фактором стало подорожание нефти, стимулирующее спрос на биотопливо. Индекс цен на зерновые в апреле вырос на 1,2%, однако в ФАО отмечают усиление погодных и геополитических рисков.

Организация указывает на ухудшение перспектив урожая в ряде ключевых стран-экспортеров и сохраняющуюся неопределенность вокруг стоимости удобрений и логистики. Одновременно цены на мясо увеличились на 3,2%, тогда как сахар подешевел на 3,5% благодаря ожиданиям хорошего урожая в Бразилии и Индии.

Для России нынешняя ситуация создает благоприятную экспортную конъюнктуру. На фоне роста мировых котировок стоимость российской пшеницы с протеином 12,5% с поставкой в мае выросла до 242 долларов за тонну FOB, что стало максимальным уровнем с августа 2025 года. Как отмечают аналитики "Русагротранса", за неделю цена прибавила 3 доллара. При этом рост фиксируется практически у всех крупных экспортеров: американская пшеница подорожала до 260 долларов за тонну, румынская - до 244 долларов, французская - до 235,5 доллара.

"Биржевой и физический рынок пшеницы укрепляется при поддержке погодных факторов",- отмечают в "Русагротрансе". Аналитики указывают на сильную засуху в США, ухудшение состояния посевов во Франции и риск формирования Эль-Ниньо (природное явление, связанное с аномальным потеплением воды в Тихом океане), которое может привести к засухе в Австралии и Бразилии. Одновременно в России сев яровых культур замедлился из-за холодной и дождливой погоды в центральных регионах.

Впрочем, министр сельского хозяйства Оксана Лут недавно отмечала, что в этом году ситуация похожа на погодные условия 2022 года: тогда тоже в России поздно отсеялись, но в итоге получили рекордный урожай зерна (157 млн тонн зерна).

Российский экспорт зерна остается высоким. По предварительным данным "Русагротранса", в апреле Россия экспортировала почти 3,95 млн тонн пшеницы - в 1,65 раза больше, чем годом ранее. В мае объем поставок ожидается на уровне около 2,5 млн тонн, что также выше показателя 2025 года, несмотря на сезонное снижение активности импортеров.

Дополнительную поддержку российскому аграрному экспорту оказывает ситуация на рынке удобрений.

ФАО предупреждает, что рост стоимости газа и логистики продолжает подталкивать вверх мировые цены на агрохимию, а это может привести к сокращению внесения удобрений в ряде стран и ухудшению перспектив урожая в следующем сезоне. Для России, одного из крупнейших мировых экспортеров минеральных удобрений, такая ситуация означает сохранение высокого внешнего спроса.

В отдельных регионах внутренние цены продолжают расти вслед за экспортными котировками. Аналитики отмечают, что дальнейшая динамика рынка будет во многом зависеть от погодных условий в мае-июне и темпов завершения посевной кампании.