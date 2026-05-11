Центробанк Индии ускорил возвращение золотых резервов из-за рубежа

Резервный банк Индии (RBI), выполняющий функции центрального банка южноазиатской республики, ускоренно возвращает индийское золото из зарубежных юрисдикций. На тенденцию обратила внимание газета The Times of India, уточнив, что таким образом Нью-Дели стремится решить сразу несколько задач: снизить риски внезапной заморозки национальных золотовалютных резервов (ЗВР) странами Запада, сократить зависимость от доллара США и поддержать курс индийской рупии, а также укрепить собственные позиции на случай создания платежной валюты стран БРИКС.

По данным издания, если еще три года назад Индия хранила на своей территории лишь 38 процентов от всего своего "золотого запаса", то по состоянию на март 2026 года эта цифра выросла до 77 процентов. Репатриация индийского золота, хранящегося прежде всего в США и Британии, проводится последовательно - только с октября 2025 года по март 2026 года ЦБ Индии вернул на родину 104,2 тонны золота. А с 2023 по 2025 год RBI перевез в Индию еще около 280 тонн золота, из которых порядка 100 тонн были возвращены из хранилищ Британии.

Как отмечают местные обозреватели, одним из основных мотивов для проведения Нью-Дели такой политики является заморозка российских суверенных активов странами Запада в 2022 году.

Напомним, что по объему ЗВР Индия входит в десятку государств мира, обладающих самыми крупными запасами золота. По подсчетам ассоциации World Gold Council (WGC), Нью-Дели занимает в этом списке восьмое место. Возглавляет топ-10 "золотых стран" мира США, а Россия, по версии WGC, занимает пятую строчку.

Согласно открытым данным Резервного банка Индии, на сегодняшний день страна располагает примерно 880 тоннами "вечного металла", из которых 680 тонн к настоящему времени перемещены из западных юрисдикций на родину. Еще около 200 тонн индийского золота все еще находятся под контролем британского ЦБ - Банка Англии (Bank of England), а также Банка международных расчетов (Bank for International Settlements).

При этом Дели заинтересован в сокращении теоретической возможности возникновения "неприятных сюрпризов" со стороны западных государств, обеспечивающих длительное хранение иностранного золота. Особенно с учетом того, что в Азии и на Ближнем Востоке уже появились альтернативные варианты размещения ЗВР.

"Это (репатриация ЦБ Индии золота на родину. - Прим. "РГ") также указывает на меньшую зависимость от других стран, таких как США и Великобритания, которые являются двумя основными предоставляющими такие хранилища центрами. На самом деле уже появились такие центры. как Сингапур и Дубай, имеющие объекты для хранения и торговли на рынке слитков", - считает главный экономист индийского Bank of Baroda Мадан Сабнавис.

Суверенизация национальных ЗВР Индии и их вывод из зоны геополитических рисков также направлены на улучшение инвестиционного климата в стране. Согласно газете The Times of India, таким образом иностранным институциональным инвесторам посылается сигнал об устойчивости экономики Индии и наличия у монетарных властей страны соответствующих резервов для обеспечения ликвидности. Кроме того, Дели исходит из необходимости укрепления собственной позиции на случай продвижения вопроса о создании платежной единицы стран БРИКС - наличие значительных объемов золота в стране станет серьезным подспорьем для Индии, сообщило издание.