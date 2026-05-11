Новые власти Венгрии сделали заявление об энергозависимости от России

Будапешт будет стремиться диверсифицировать источники энергии, чтобы не допустить энергозависимости от России, заявила кандидат на пост главы МИД Венгрии Анита Орбан. Об этом пишет Telex.

Журналисты напомнили, что в 2022 году главы государств и правительств европейских стран пообещали бороться с зависимостью от российских ресурсов, приняли ряд программ, направленных на достижение энергонезависимости.

Венгрия, Словакия выступили против этих инициатив, признали, что российские нефть и газ — ключевые для их экономики.

В апреле 2026 года, после парламентских выборов, к власти в Венгрии пришла оппозиционная партия «Тиса», ее лидер Петер Мадьяр заявил, что Будапешт будет работать в контексте политики ЕС.

«С помощью дипломатических инструментов министерство иностранных дел будет стремиться обеспечить закупку энергоносителей по максимально низким ценам и не допустить зависимости от какой-либо одной страны», — отметила кандидат в главы МИД Венгрии Анита Орбан.

По ее мнению, правительство примет меры к тому, чтобы обеспечить жителям республики предсказуемое, дешевое и стабильное энергоснабжение.

Аналитик Юшков: отказ от российской нефти обернётся для Венгрии серьёзными издержками

Дипломат заметила, что рассматривает нынешнюю внешнюю политику Москвы как фактор риска.

Орбан констатировала, что Будапешт будет стремиться к тому, чтобы «установить прозрачные отношения с Россией, основанные на взаимных интересах».