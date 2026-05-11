Жителей Германии предупредили о повышении стоимости газа

Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер предупредил о возможном росте цен на газ в связи с конфликтом вокруг Ирана. В интервью редакционному объединению RND он заявил, что последствия войны на Ближнем Востоке ощущают все, кто вынужден закупать газ на биржах. По его словам, повышение будет умеренным и не сравнится с ценами после начала конфликта на Украине, передает агентство ТАСС.

Мюллер подчеркнул, что для большинства частных домохозяйств действуют гарантированные цены на 12 месяцев и более, поэтому резкого скачка платежей они не почувствуют. Повышение возможно лишь при заключении новых договоров. Тем не менее, глава регулятора призвал немцев бережно относиться к газу, назвав его ценным ресурсом.

Ситуация на рынке электроэнергии, по словам Мюллера, складывается противоположным образом. В секторе электроэнергетики наблюдается снижение цен, чему способствует значительная доля дешёвой возобновляемой энергии. Тенденция к удешевлению, как отметил глава сетевого агентства, отчасти носит и сезонный характер.

Напомним, что Германия уже несколько лет переживает затяжной экономический кризис. Он начался с пандемии COVID-19, а затем усилился после резкого сокращения поставок российского газа. Иранский конфликт добавляет новый фактор нестабильности на мировых энергетических рынках, что неизбежно сказывается на биржевых ценах.