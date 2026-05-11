В Тегеране прокомментировали сообщения о потере нефтяных скважин

Министр нефти Ирана Мохсен Пакнеджад назвал «ничем не обоснованными фантазиями» сообщения западных СМИ о технических проблемах и физических повреждениях на иранских нефтяных скважинах. По его словам, эксперты в этой области смеются над подобными предположениями, сообщает Al Arabiya.

Министр заверил журналистов в устойчивости национальной нефтяной отрасли, добавив, что после введения американской морской блокады возникли определенные трудности и для их преодоления были приняты стратегические меры

«За 40 дней войны у нас практически не было сокращения добычи сырой нефти, экспорт продолжался нормально, и в этом отношении проблем не возникало. Естественно, в первые дни после блокады мы столкнулись с вызовами, однако были введены в действие планы действий в чрезвычайных ситуациях, и реализация этих стратегий продолжается», — пояснил он.

Пакнеджад высоко оценил работу сотрудников отрасли, назвав их действия «очень блестящими». Министр признал, что несколько объектов получили повреждения в результате ударов «американо-сионистского врага», но ремонтные работы на них начались сразу же и идут ускоренными темпами.

Ранее Ирану пришлось сократить добычу нефти из-за переполненности нефтехранилищ.