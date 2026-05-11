Названа причина, по которой рублю не суждено ослабеть до конца года

Внебиржевой курс доллара опустился в моменте до уровня в 73,98 рубля, чего не случалось около трёх лет - с весны 2023-го. И хотя затем «американец» скорректировался до отметки 74, это не отменяет очевидного тренда на медленное, но неуклонное укрепление российской валюты. Сегодня, когда дефицит бюджета по итогам января-апреля составил почти 6 трлн рублей, это обстоятельство скорее удручает, нежели радует. «Крепким рублём» такие дыры не закрывают.

Аналитики объясняют происходящее, прежде всего, резко подорожавшей из-за событий вокруг Ирана и перекрытия Ормузского пролива нефтью (баррель Brent уже больше месяца торгуется свыше $100) и валютными интервенциями Минфина РФ в рамках бюджетного правила. По словам экономиста Александра Разуваева, непосредственным триггером усиления рубля стало заявление ведомства Силуанова о возврате (после мартовско-апрельской паузы) к ежедневным покупкам валюты и золота для пополнения ФНБ. С 6 мая на эти цели направляется 5,8 млрд рублей в день, а суммарный объем операций составит 110,3 млрд рублей.

Это много, но примерно вчетверо меньше, чем ожидали рынки, которые закладывали в прогнозы объемы, способные перекрыть экспортную сырьевую выручку. Их разочарование, их эмоциональная реакция и подтолкнула рубль вверх. Разуваев убежден: приток «нефтедолларов» в страну почти наверняка превысит объемы закупок Минфина, и формирующийся в итоге «валютный навес» будет поддерживать отечественную валюту. До декабря, прогнозирует эксперт, курс точно удержится в диапазоне 70-75.

«Укреплению рубля способствуют как минимум два обстоятельства, - говорит главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев. - Во-первых, цены на нефть по-прежнему значительно выше заложенных в бюджет значений, во-вторых, рынки неизменно откликаются на любой, пусть даже туманный геополитический позитив. В данном случае они отреагировали на слова Путина о «скором завершении конфликта». Но у ситуации с таким валютным курсом есть и обратная, крайне неприятная сторона — недополучение экспортерами и бюджетом доходов в рублевом эквиваленте. Неспроста у нас дефицит федеральной казны по итогам января-апреля составил 5,87 трлн рублей, или 2,5% ВВП. Это очень серьезная сумма, причем темпы нарастания дефицита не снижаются, не укладываясь даже в самые пессимистические прогнозные рамки».

Такая недостача означает необходимость где-то находить дополнительные доходы. Или сокращать расходы, что в условиях продолжающегося бюджетного импульса ведёт к замедлению темпов роста экономики и, несмотря на фактор крепкого рубля, раскручиванию спирали инфляции. Как отмечает эксперт, в экономике с низким уровнем конкуренции, со сверхжестким администрированием и налоговым режимом, производители и продавцы вынуждены решать свои проблемы исключительно за счет повышения цен на товары и услуги. В итоге мы имеем противоречие: «здесь и сейчас» сильный курс нацвалюты смягчает инфляционное давление, но стратегически способствует торможению экономики. Таким образом, плюсы от укрепления рубля нивелируются не менее реальными минусами.

По словам Николаева, по меньшей мере в ближайшие недели доллар будет находиться в коридоре 70-75, поскольку ничто не предвещает скорое завершение американо-иранского конфликта, разблокирование Ормузского пролива и, соответственно, падение цен на нефть с текущих отметок выше $100 до, например, $80 за баррель.

Практическая значимость тренда на укрепление рубля проявляется, прежде всего, в том, как он влияет на экономику — через ослабление инфляционного давления, но одновременно и через снижение рублевой выручки экспортеров и бюджета, говорит глава финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев. При этом не надо забывать: в случае с нынешним курсом речь идет не о классическом рыночном результате, а об эффекте в условиях ограниченного доступа к валюте и изменившейся инфраструктуры ценообразования. Из-за санкций США и остановки в июне 2024 года биржевых торгов долларом и евро, валютный курс формируется Центробанком, по сути, в закрытом режиме, на основе каких-то внутренних расчетов банковской системы. Это делает его зависимым от административных решений, а также баланса спроса и предложения внутри страны.

«При высокой ставке ЦБ курс национальной валюты всегда крепкий, поскольку долларовые и иные активы становятся людям неинтересны, - отмечает финансовый аналитик Сергей Дроздов. - Понятно, что сегодняшние 14-15% годовых ниже доходности в 21%, которую предлагали банки в феврале 2025 года, но это намного лучше, чем ничего».