Названы сроки начала поставок российской нефти в Индонезию

Первые поставки российской нефти в Индонезию могут начаться в течение одной-двух недель, сообщил министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия.

По словам министра, сейчас обсуждаются только технические детали и логистика, необходимые для организации доставки топлива, передает РИА «Новости».

Министр подчеркнул, что между Индонезией и Россией уже достигнута договоренность о закупке нефти, а соответствующий контракт подписан.

«Сделка уже есть, контракт уже подписан», – заявил Бахлил Лахадалия, выступая перед журналистами в Джакарте.

В апреле Индонезия достигла соглашения с Россией о закупке 150 млн баррелей нефти по специальной цене.

На прошлой неделе японская нефтяная компания Idemitsu приобрела партию российской нефти с Сахалина в рамках диверсификации источников импорта.