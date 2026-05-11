На Украине предложили повысить тарифы на электроэнергию

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» предложила регулятору изменить тарифы на передачу электроэнергии и оперативно-технологическое управление энергосистемой на 2026 год.

В компании объяснили, что причиной необходимости повышения цен стал рост курса иностранных валют по отношению к гривне, передает ТАСС.

«Это создает дополнительную финансовую нагрузку на «Укрэнерго», в частности, в контексте выполнения предусмотренных действующим законодательством специальных обязанностей перед зеленой генерацией, цена которой фиксируется в евро», – уточнили в «Укрэнерго».

По новым расчетам, прогнозный объем отпуска электроэнергии сокращается на 9,5%, а ее передачи – на 5,5%, что снижает поступления от тарифов.

Компания также отметила, что снижение объемов увеличивает средневзвешенную цену электроэнергии, использующуюся как база для расчетов с другими участниками рынка. Это, по мнению «Укрэнерго», влияет на возможность компании покрыть прочие статьи расходов.

Повышение тарифов на распределение электроэнергии на Украине происходит не впервые. Местные предпринимательские объединения и эксперты ранее предупреждали, что подобные шаги могут привести к сокращению производства, остановке предприятий, потере рабочих мест и снижению поступлений в бюджет и валютных поступлений.

На прошлой неделе жители четырех регионов Украины остались без электричества.