Россия почти втрое сократила импорт колбас из Турции

Россия в марте почти втрое в месячном выражении сократила импорт колбас из Турции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные турецкой статслужбы.

По информации агентства, в марте российские компании ввезли колбасы из Турции на $598 тыс., в то время как в феврале — на $1,5 млн.

Кроме того, Россия в 3,4 раза сократила закупки рыбных консервов.

Ранее сообщалось, что за январь — апрель 2026 года Турция сократила импорт из России на 22,8%, или $3,5 млрд.