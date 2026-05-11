Индия отказалась от российского газа из-за санкций США

Индия отказалась от предложения России приобрести сжиженный природный газ (СПГ), подпадающий под санкции США.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника.

«Выгрузка СПГ с находящегося под санкциями США российского завода «Портовая» «Газпрома» у Балтийского моря оказалась невозможной из-за позиции Индии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Индия готова покупать только российский СПГ, не попавший под ограничения, но он в основном идет в Европу.

Россия пытается договориться о долгосрочных поставках газа и удобрений, но условия могут быть менее выгодными, чем в прошлые годы.

В апреле источник ТАСС в индийском правительстве сообщил агентству, что Индия продолжит покупать нефть из России независимо о того, будут ли США продлевать приостановку антироссийских санкций. Он отметил, что Вашингтон по собственной инициативе принял решение о временном снятии мер против России.