Дефицит российского бюджета достиг шокирующего уровня

По итогам первых четырёх месяцев 2026 года дефицит федерального бюджета достиг 5,8 триллиона рублей, что составляет 2,5% ВВП. Об этом со ссылкой на аналитику сообщают «Ведомости».

Как следует из предварительной оценки Министерства финансов, этот показатель оказался почти на 3 триллиона рублей выше уровня аналогичного периода прошлого года и на 55,2% превысил плановый годовой дефицит в 3,8 триллиона рублей.

Только за апрель разрыв между доходами и расходами казны вырос на 1,3 триллиона рублей, или на 28,4%. В самом ведомстве подчеркивают, что столь высокие значения в начале года прежде всего обусловлены опережающим финансированием государственных программ.

Расходы за отчетный период увеличились на 4,7 триллиона рублей и достигли отметки в 17,6 триллиона.

Дефицит федерального бюджета вырос за год вдвое

В Минфине пояснили, что наращивание трат в январе–апреле связано с оперативным заключением госконтрактов и авансированием отдельных контрактуемых расходов.