В России зафиксировали дефицит бензина АИ-95

На российском топливном рынке зафиксирован дефицит предложения бензина марки АИ-95.

Об этом со ссылкой на данные Национального биржевого ценового агентства сообщает «Коммерсантъ».

«Причины — внеплановые ремонты НПЗ, снижение первичной переработки и сезонный рост потребления. По словам участников рынка, НПЗ вынуждены перераспределять производство в пользу более социально значимого АИ-92. При этом спрос на АИ-95 перед летним сезоном растет быстрее предложения, а внебиржевые объемы реализуются с премией в 10%, но и по такой цене», — сообщает газета.

Как следует из обзора Национального биржевого ценового агентства, по итогам торгов 8 мая объём реализованного бензина составил 32,64 тыс. тонн — это на 5,9% меньше показателя предыдущей торговой сессии. Продажи марки АИ-92 уменьшились на 8,9%, до 20,34 тыс. тонн, а АИ-95, напротив, выросли на 1,5%, до 12,24 тыс. тонн. При этом неудовлетворенный платежеспособный спрос достиг по АИ-92 23,46 тыс. тонн, по АИ-95 — 26,34 тыс. тонн, сообщает «Ъ».

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Стало известно о возможных проблемах с бензином в России

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.