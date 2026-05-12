Новак: инфляция в России по итогам года приблизится к 5,2%

Инфляция в Российской Федерации приблизится к 5,2% в текущем году, а с 2027 года будет стремиться к 4%, заявил в интервью газете «Ведомости» вице-премьер Александр Новак.

Кабмин вносит свой вклад в задачу поддержания ценовой стабильности с помощью усилий, направленных на поддержание конкуренции и недопущение злоупотребления доминирующим положением отдельных продавцов, гибкой таможенно-тарифной политики, дающей возможность балансировать спрос за счет импорта в условиях недостатка внутреннего производства, поделился подробностями собеседник издания.

По словам Новака, низкий уровень инфляции в целом приносит экономике только пользу, обеспечивая бизнесменам предсказуемые условия работы, а потребителям - стабильность. При этом крайне важно соблюдать баланс между ростом экономики и инфляционными процессами.

Одинаково вредными последствиями оборачиваются стремление достичь целевого показателя по инфляции любой ценой и искусственное "разогревание" экономики, которое грозит переходом к неконтролируемому повышению цен. Основным ориентиром при поиске данного равновесия выступает качество жизни граждан. И кабмин, Центробанк прекрасно осознают это, подчеркнул вице-премьер.