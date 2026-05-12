Правительство РФ повысило прогноз по инфляции на 2026 год

Прогноз правительства России по инфляции на 2026 год повышен с 4% до 5,2%, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью «Ведомостям». На таргет Банка России — 4% — рост цен выйдет в 2027 году, следует из его слов.

Правительство, в свою очередь, старается помогать ЦБ в борьбе с инфляцией за счет поддержания конкуренции на рынке и проведения гибкой таможенно-тарифной политики, которая при недостатке внутреннего производства позволяет удовлетворять спрос населения за счет импорта, уточнил Новак.

Вице-премьер также добавил, что сегодня, 12 мая, Минэк представит обновленные условия социально-экономического развития до 2029 года. Согласно прежнему прогнозу, к концу 2026 года министерство ожидало инфляцию на уровне 4%, рост ВВП — 1,3%, уровень безработицы — 2,6%. В новом прогнозе, как говорит Новак, Минэк ухудшил ожидания по росту ВВП, который в 2026-м составит 0,4%, в 2027-м — 1,4%, в 2028-м — 2,4%.

Свой прогноз по инфляции на 2026 год ранее пересмотрел и Сбербанк. Если в феврале 2026 года аналитики ожидали рост цен на уровне 5-6% к концу года, то, согласно апрельским данным, инфляция на конец года составит 6,5%. Аналогично в «Сбере» пересмотрели прогноз по динамике ВВП в текущем году. Ранее аналитики ожидали, что ВВП прибавит 1-1,5% по итогам 2026-го, а теперь прогнозируют более скромный рост — в районе 0,5-1%.

В свою очередь, Банк России в последнем макроэкономическом прогнозе не стал менять прогноз по инфляции и росту ВВП. Регулятор все так же ожидает рост цен на уровне 4,5-5,5% в 2026 году, а ВВП — 0,5-1,5%.