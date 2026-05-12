Япония приняла танкер с нефтью из Азербайджана

Крупная японская нефтеперерабатывающая компания ENEOS приобрела 45 тыс. кубометров нефти в Армении для диверсификации поставок из-за сложностей с судоходством на Ближнем Востоке.

Партия объемом около 45 тыс. кубометров покрывает 16% дневной нормы потребления государства, передает ТАСС.

Власти страны уверены в способности полностью обеспечить внутренние потребности как минимум до конца текущего года. Для этого планируется использовать альтернативные маршруты и стратегические запасы.

Поставки возможны из ОАЭ и Саудовской Аравии в обход опасных зон. Каждое из этих направлений способно закрыть около половины потребностей азиатского государства. Кроме того, США могут увеличить экспорт сырья с терминалов в Техасе в четыре раза по сравнению с прошлогодними показателями.

Дефицит также покрывается за счет резервов, распечатанных в середине прошлого месяца. На рынок поступили объемы, достаточные для обеспечения страны в течение 45 дней. При этом общие запасы государства и частных компаний составляют порядка 470 млн баррелей, чего хватит на 254 дня.

Стоит отметить, что в начале месяца в азиатское государство прибыл танкер с сырьем с Сахалина. Эту партию российской нефти впервые почти за год приобрела корпорация Taiyo Oil.

Первое судно из США доставило сырье в страну в обход Ормузского пролива.

Японская компания Idemitsu закупила партию энергоносителей с Сахалина для диверсификации импорта.