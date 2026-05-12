Российский фондовый рынок вырос

Российский фондовый рынок растет второй день подряд на фоне ослабление угроз в сфере геополитики. Об этом со ссылкой на данные торгов пишет эксперт «БКС Экспресс» Анна Кокорева. К моменту написания материала индекс Мосбиржи рос на 0,7 процента, до 2675,4 пункта, поднимаясь относительно достигнутых перед длинными выходными полугодовых максимумов примерно на 80 пунктов.

Накануне показатель перешел к росту в условиях низких оборотов торгов, а во вторник, 12 мая, тенденция получила продолжение.

«Всю прошлую неделю рынок был под давлением на фоне угроз атак на праздниках. Провокации не удались, риски не реализовались, риторика смягчилась и даже появилась перспектива возобновления переговорного процесса. Трейдеры выдохнули и поспешили восстановить спекулятивные лонги, а игрокам на понижение пришлось закрывать шорты», — прокомментировала специалист.

По ее словам, дальнейшая динамика индекса будет связана с фундаментальными факторами.

Ранее главный экономист Т-Инвестиций Софья Донец объяснила падение индекса Мосбиржи ниже 2600 пунктов высоким геополитическим напряжением и опасениями относительно ситуации в праздничные дни. Она допускала, что в случае отсутствия крайнего негатива, ситуация на рынке может вскоре начать улучшаться.

На фоне действовавшего на тот момент перемирия президент России Владимир Путин заявил на прошлой неделе, что дело идет к завершению конфликта на Украине, отметив, что готов встретиться с Владимиром Зеленским, но только для окончательного подписания договоренностей.