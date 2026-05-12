Моди призвал индийцев воздержаться от покупки золота

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал граждан в течение года воздержаться от покупки золота, чтобы сохранить валютные резервы страны.

Как отмечает Bloomberg, заявление прозвучало неожиданно, учитывая роль драгметалла в Индии, где его традиционно используют как средство сбережения, дарят на свадьбы и покупают во время религиозных праздников.

«В течение года нам не следует покупать золотые украшения», — заявил Моди.

Глава государства также призвал индийцев сократить потребление топлива и минимизировать зарубежные поездки без резкой необходимости. По его словам, Нью-Дели и без того тратит значительные объемы валюты на импорт золота в страну, поэтому населению следует отказаться от необязательных покупок.

Как указывает агентство, пока непонятно, прислушаются ли жители страны к просьбе Моди. Однако эта просьба отражает рост давления на индийскую экономику на фоне войны на Ближнем Востоке, которая расширяет торговый дефицит страны. После нефти золото — крупнейшая расходная статья в индийском импорте.

Инициативу Моди поддержал аналитический центр Global Trade Research Initiative (GTRI), который также апеллировал к тому, что рост импорта золота увеличивает торговый дефицит и давит на рупию. По данным GTRI, импорт золота резко вырос с $36,5 млрд в 2022 году до $58,9 млрд в 2025 году.

Прошлый год индийская рупия завершила в статусе самой слабой азиатской валюты, писал Bloomberg. Тогда к удешевлению рупии привели американские тарифы на индийский экспорт, отток иностранного капитала из страны и ослабление поддержки со стороны местного центробанка.