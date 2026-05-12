Испания нарастила поставки российского СПГ

Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию выросли с января по апрель, РФ заняла третье место по объемам поставок этого топлива в королевство. Об этом свидетельствуют данные испанской энергетической компании Enagás, с которыми ознакомился ТАСС.

По ее информации, за первые четыре месяца 2026 года королевство закупило у России эквивалент 23 157 ГВт-ч СПГ (17,5% от общего объема). В 2025 году за указанный период речь шла о 17 435 ГВт-ч. В результате РФ была третьим по объемам поставщиком газа в королевство после США (36,2%) и Алжира (30,6%).

Ранее Enagás сообщала, что в прошлом году Испания приобрела 42 629 ГВт-ч российского СПГ по сравнению с 72 360 ГВт-ч в 2024 году. По итогам 2025 года Россия стала третьим по значимости поставщиком этого топлива в королевство.