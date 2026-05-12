Спрогнозировано ослабление курса доллара

Российская валюта после майских праздников продолжает тренд на укрепление, рассказал в беседе с RT начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

Торговые операции Минфина в рамках бюджетного правила рынок оценил, как недостаточные для изменения баланса в пользу иностранной валюты, заметил эксперт.

«Главные факторы поддержки рубля сохраняются в виде высокой ставки ЦБ и ожиданием роста профицита торгового баланса во втором квартале благодаря очень комфортным ценам на нефть», — поделился он.

По его мнению, в середине мая ожидаются колебание доллара в пределах 72—76 рублей, евро — в коридоре 85—89 рублей, при этом торги юанем могут пройти в диапазоне 10,60—11,30 рублей.

«Тенденция укрепления рубля к ключевым мировым валютам остаётся устойчивой, поэтому мы допускаем к началу лета ослабление доллара ниже недельного прогнозного диапазона 72—76 рублей», — подытожил он.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что временно отменит налоги на топливо из-за роста цен на него в стране.