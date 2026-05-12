Путин проведет совещание по экономике после ухудшения прогнозов

Президент России Владимир Путин плотно занимается экономической проблематикой и на этой неделе проведет очередное совещание по экономическим вопросам с кабинетом министров. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Анонс мероприятия состоялся на фоне интервью вице-премьера Александра Новака, сообщившего о заметном ухудшении прогноза правительства по ситуации в экономике. В частности, он рассказал, что текущие ожидания предусматривают рост ВВП в 2026 году только на 0,4 процента, а не 1,3 процента, как ожидалось ранее.

Также чиновники приготовились ко второму подряд падению инвестиций по итогам года и в очередной раз перенесли снижение инфляции до целевого уровня в четыре процента на 2027 год.

Представитель правительства объяснил, что вслед за периодом бурного роста из-за цикличности экономической динамики начинается корректировка, которая касается и ростов доходов населения. В то же время он заверил, что запас прочности у страны остается большой.

Месяц назад Путин во время совещания по экономическим вопросам потребовал объяснить ему, почему в январе-февраля ВВП перешел к падению, и исправить ситуацию. При этом он отказался считать достаточной причиной календарный фактор, то есть большее число выходных дней, поскольку не только он определяет деловую и инвестиционную активность в стране.

Позднее на заседании Совета законодателей глава государства попросил собравшихся подумать над идеями по выведению темпов роста национальной экономики на новый уровень.

В сентябре прошлого года на совещании по экономическим вопросам Путин выразил недовольство ростом ВВП на 1,1 процента по итогам семи месяцев.