Силуанов: экономика стран БРИКС уже превосходит «Большую семерку»

Она обладает значительным потенциалом, подчеркнул министр финансов.

Антон Силуанов выступил с таким заявлением в преддверии заседания совета управляющих Нового банка развития.

«Страны БРИКС и другие акционеры банка обладают значительным экономическим потенциалом. На объединение приходится более половины населения Земли, его экономика уже превосходит «Большую семёрку». Сейчас для наших стран важно добиться экономической динамики не за счёт увеличения численности населения или добычи ресурсов, а благодаря технологическому развитию, — сказал глава российского Минфина в беседе с РИА Новости.

Силуанов привёл оценки, согласно которым совместная работа стран в области технологического развития позволит ежегодно привлечь в сферу более 2,5 трлн долларов.